“Il calendario facile”

Perchè “calendario facile” ? La risposta è abbastanza semplice, per tanti tifosi (e non), la squadra di Antonio Conte avrebbe avuto un inizio più semplice rispetto alle altre. Gli azzurri sono primi in classifica dopo sette giornate a quota 16 punti, a +2 dall’Inter campione d’Italia, a +3 dalla Juve e a +5 dal Milan.

Il Napoli nelle ultime gare ha affrontato il Monza e Como, ancor prima ha affrontato Parma e Cagliari. Squadre sulla carta “piccole“, ma che in campo contro altre squadre, hanno dimostrato tutt’altro. E allora un’altra domanda sorge spontanea…

Non si parla più di “calendario facile“, ma di sottovalutare la forza del Napoli? Non è un caso che le squadre citate prima, abbiano fermato altre “big” e contro gli azzurri non siano riusciti a fare lo stesso. Le squadre di Serie A, sono le stesse per tutti. C’è a chi capita prima, a chi invece dopo, la cosa importante però è portarsi a casa i tre punti: il Napoli l’ha fatto.

“Il Napoli ha una sola competizione, è più riposato“, senza dubbio. Lo scorso anno però, l’Inter nonostante le fatiche europee, è andata fino in fondo ed ha vinto il campionato. La stessa identica cosa proprio gli azzurri l’anno prima, con 18 punti di distacco sulla seconda.

Non bisogna parlare di “facilitazioni” o di “fortuna“, bisogna pensare invece, che dopo una stagione disastrosa c’è voglia di rivalsa.

Gli azzurri sono consapevoli della pressione che hanno, ma sanno anche, che in vetta danno fastidio a tutti. Non sarà semplice, soprattutto quest’anno.

Ma sotto sotto, anche loro, sperano di tornare a comandare l’Italia.