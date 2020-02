Leo Messi è il pericolo numero 1 del Barcellona: la Pulce non starà disputando la sua stagione migliore in Champions, ma resta sempre The G.O.A. T.( Il più grande di tutti i tempi).

L’argentino viene da 4 goal segnati contro l’Eibar nell’ultimo weekend e questo è stato un vero e proprio segnale mandato ai partenopei: “Non preoccupatevi delle nostre assenze, tanto ci sono io” sembrano dire questi 4 goal segnati in campionato.

Eppure c’è l’impressione che Messi aspetti da tempo i giocare questa partita: come ha detto in un’intervista, “non vedo l’ora di giocare al San Paolo: è uno stadio molto caldo e da tempo sognavo di giocare là. Ho anche parlato di questo con Lavezzi”. Il Pocho è uno di quelli che ha fatto sognare questo stadio e sicuramente sa cosa vuol dire emozionare e far esplodere questo stadio in un notte di Champions.

Messi, però, sa bene che c’è un argentino particolare che ha fatto innamorare questa città: Maradona. Per anni, la Pulce ha subito il paragone con Diego, specialmente in ottica Nazionale. Ma stasera la faccenda è diversa: per certi versi, Maradona è diventato Maradona a Napoli ed ora il suo erede dovrà dimostrare di essere alla sua altezza con le sue giocate.

Ma Messi affronterà anche in campo un Diego: infatti, Demme è stato chiamato così perchè suo padre era tifoso di Diego. L’altro Diego ha dato ordine a centrocampo e alla manovra, dimostrando che non era per niente una pazzia lasciare il Lipsia per venire a Napoli.

Questa sera, l’italo tedesco dovrà evitare che Messi faccia la differenza, mostrando quella tempra e quella cattiveria agonistica che ha conquistato Gattuso. Il compito è bello arduo, ma siamo sicuri che Diego farà di tutto per annullare, per quanto sia possibile, Messi e rendere orgoglioso il vero Diego.