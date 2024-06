CdS – In difesa non solo Buongiorno, spuntano altri nomi sull’agenda di Manna: svelati i profili

Da qualche settimana, ormai, il Napoli ci sta provando sul serio per Alessandro Buongiorno, difensore (e capitano) del Torino e della Nazionale italiana. La società azzurra è disposta a puntare tutto sul difensore italiano che sarebbe una garanzia per la nuova difesa di Antonio Conte.

Ma, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe valutando anche altri profili, non solo per quanto riguarda la difesa centrale ma anche per quanto riguarda le fasce: “In agenda anche Nehuen Perez dell’Udinese e Merih Demiral dell’Al-Ahli. In difesa il mercato è già entrato nel vivo anche per altri ruoli. Come l’esterno destro. Oltre a Bellanova, sempre del Torino, il Napoli riflette su Vanderson, brasiliano del Monaco che costa tanto, circa trenta milioni, ma che ha tutte le caratteristiche necessarie per imporsi nel gioco di Conte”.