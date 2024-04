Ufficiale – 34a giornata di Serie A: decisa la data di Napoli-Roma

Sono stati resi noti i giorni e gli orari ufficiali per quello che sarà lo svolgimento della 34a giornata di Serie A. In particolar modo, il big match per la zona Champions si disputerà domenica 28 aprile alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito l’elenco di tutte le partite:

Venerdì 26 aprile

Frosinone-Salernitana (20.45 DAZN/Sky)

Sabato 27 aprile

Inter-Torino (15 DAZN)

Lecce-Monza (15 DAZN)

Juventus-Milan (18 DAZN)

Lazio-Verona (20.45 DAZN/Sky)

Domenica 28 aprile

Bologna-Udinese (15 DAZN)

Atalanta-Empoli (18 DAZN)

Napoli-Roma (18 DAZN/Sky)

Fiorentina-Sassuolo (20.45 DAZN)

Lunedì 29 aprile

Genoa-Cagliari (20.45 DAZN)