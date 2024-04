GdS – Natan, idea Hellas Verona in prestito: c’è anche Cajuste

Mancano poche settimane all’apertura della finestra di mercato estiva e il Napoli sta già programmando alcune mosse sia in entrata che in uscita.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club campano starebbe pensando di girare in prestito Natan che, durante questa stagione, ha trovato poco spazio in maglia azzurra: per lui solo 13 presenze con il Napoli.

Al difensore brasiliano è interessato l’Hellas Verona ma Natan potrebbe non essere l’unico azzurro: anche Cajuste potrebbe andare in prestito al Verona.

Il centrocampista svedese, dopo aver sostituito Frank Anguissa durante la Coppa d’Africa, sta facendo fatica a trovare spazio e la soluzione del prestito potrebbe essere quella più adatta, sia per lui che per il Napoli.