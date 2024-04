Impallomeni: “Allegri non incarna lo stile Napoli, l’uomo ideale è Conte. Ma con ADL le sorprese sono dietro l’angolo“

Stefano Impallomeni, ex calciatore, intervenuto a TMW Radio ha espresso la sua opinione sul prossimo allenatore del Napoli. Ecco le sue parole: “Io credo che Aurelio De Laurentiis stia puntando in modo deciso su Antonio Conte. E la carta di riserva è Italiano, che per me è bravo. Devi prendere un allenatore che voglia portare la grande bellezza. Allegri lo escludo perché non è lo stile Napoli”.”Con Aurelio De Laurentiis le sorprese però sono dietro l’angolo, aspettiamoci di tutto. Anche Pioli. Bisogna vedere quanto puoi mantenere di questa rosa, quanto puoi rivalutare, dare nuovi stimoli. Per me il ciclo del Napoli non è finito, ma serve la lucidità di scegliere gli uomini. E l’uomo ideale per rilanciare e non far crollare tutto è Conte. Kvaratskhelia? lo immagino ancora al Napoli. Magari con 3 acquisti mirati puoi rilanciare il tutto”