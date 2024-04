Napoli-Frosinone – Le probabili formazioni del lunch match del Maradona, ritorna dal 1′ minuto Zielinski

Domani alle 12.30 il Napoli sfida al Maradona il Frosinone, in un lunch match che potrebbe riaprire qualche flebile speranza per l’Europa che conta. Gli azzurri si trovano al momento a 7 punti dalla Roma quinta, e vogliono sfruttare le prossime 7 gare per portare a casa quanti più punti possibili. Francesco Calzona nel match con i ciociari dovrebbe schierare nuovamente dal 1′ minuto Piotr Zielinski, mentre in difesa non è sicura la presenza di Juan Jesus dopo che si è fermato nell’allenamento odierno per una sciatalgia, e per questo non dovrebbe essere del match. Per questo al fianco di Rrahmani potrebbe essere in difesa uno tra Natan ed Ostigard. Come riportato da Sky il resto della formazione è quello di sempre, con l’attacco guidato dal solito Victor Osimhen, e sulle ali agiranno Politano e Kvaratskhelia. Dall’altra parte Di Francesco si affida a Cheddira, l’attaccante marocchino in prestito proprio dal Napoli, che viene appoggiato da Soule e Brescianini. Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

Frosinone – Turati; Lirola; Okoli; Romagnoli; Zortea; Mazzitella; Barrenechea; Valeri; Soule; Brescianini; Cheddira