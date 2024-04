SKY, Ugolini: “Manna? Profilo giusto, ha un’ottima conoscenza dei giovani. ADL lavora per Italiano, vecchio pallino ai tempi di Gattuso”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta su Sky Sport per fare il punto della situazione in casa Napoli e delle scelte che potrebbe prendere il presidente Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione.

Il giornalista si è espresso riguardo l’accordo vicino tra Giovanni Manna, attuale ds della Juventus, e De Laurentiis: “Manna? Ha lavorato quest’anno con Giuntoli, potrebbe essere il profilo giusto per una rifondazione necessaria dopo questa stagione negativa. Ha un’ottima conoscenza dei giovani, lo dimostra la sua esperienza come responsabile tecnico alla Juventus Next Gen”.

Inoltre, Ugolini ha speso alcune parole su un nome caldo per la panchina, ovvero Vincenzo Italiano: “Italiano è un vecchio pallino del presidente De Laurentiis, lo aveva già sondato quattro anni fa prima dell’arrivo di Gennaro Gattuso”.

Infine, per quanto riguarda il futuro di Mauro Meluso, attuale ds del Napoli, il giornalista si esprime così: “L’attuale dirigente Meluso ha un’opzione per il rinnovo automatico ma il club lavora per un profilo che ricalca le scelte fatte in passato prima con Riccardo Bigon e poi con Cristiano Giuntoli”.