Di Marzio: “La Juve sceglie Stefanelli per rimpiazzare Manna, in partenza verso Napoli. A Torino anche il vice ds Pompilio”

Dopo le diverse conferme da molte testate giornalistiche italiane, l’attuale braccio destro di Giuntoli, Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Il giovante dirigente campano ha battuto la concorrenza di vari dirigenti come Pietro Accardi, Sean Sogliano e Giovanni Sartori.

A partire dalla prossima stagione, anche in casa Juventus ci sarà aria di cambiamento. Stando a quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe già scelto il nome per sostituire Manna: “Cristiano Giuntoli ha scelto Stefano Stefanelli, attuale direttore sportivo del Pisa, per rimpiazzare Giovanni Manna, in partenza verso Napoli“.

Inoltre, Giovanni Manna non sarà l’unico cambiamento in casa Napoli: “A Torino dovrebbe arrivare anche Giuseppe Pompilio, vice direttore del Napoli che farà il tragitto inverso rispetto a Manna. Per quanto riguarda il futuro di Meluso, attuale dirigente sportivo del Napoli, per lui c’è una clausola di rinnovo automatico ma il Napoli non sembra intenzionato ad esercitarla“.