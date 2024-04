Si continua a parlare del caso Acerbi-Jesus. Questa volta a parlarne è Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e della Nazionale. Ecco le sue parole:

Non mi capacito come sia possibile che l’arbitro non abbia annotato nel referto cio che Acerbi e Juan Jesus si siano detti. E, cosa ancora più strana, com’è possibile che nessuna telecamera abbia ripreso questo scontro? Se veramente Acerbi ha detto qualcosa a Juan Jesus dovrà fare i conti con la sua coscienza.