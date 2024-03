Gazzetta dura sul Napoli: “Non sente più il sapore del successo, la resa ora è totale!”

All’indomani della brutta sconfitta con l’Atalanta, che segna l’addio ormai quasi certo del Napoli alla speranza di inseguire un piazzamento Champions, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ci va giù in maniera particolarmente pesante con gli azzurri:

“Il Napoli ha masticato il successo, ma non ne sente più il sapore“. Secondo la Rosea, infatti, anche se si tratta della prima sconfitta in campionato nella gestione Calzona, il sapore è quello della resa totale.

“La vittoria serviva per scavalcare l’Atalanta e per non scendere del tutto dal treno che corre verso la nuova Champions”, racconta il quotidiano, “invece ai 50 mila del Maradona è stata proposta una prestazione avvilente da una squadra che non ha più un’anima e neanche un carattere”.

Il gruppo è stato fischiato e sbeffeggiato, ma neanche la contestazione fuori monta feroce. E’ Pasqua, non si esagera, e poi la conclusione non è una sorpresa, pesando tutta l’annata, i tre allenatori, gli sbagli e gli obblighi dovuti al presidente, tipo Zielinski in castigo, come se servisse a modificare la sua partenza per l’Inter”.