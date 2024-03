CorrSport netto: “ADL è pronto a rifondare il Napoli, non saranno solo tanti calciatori a lasciare”

Victor Osimhen e Piotr Zielinski saranno i primi ad andar via, ma li seguiranno a ruota anche il tecnico Francesco Calzona ed il responsabile dell’area sportiva Mauro Meluso. Riguardo ai calciatori, anche tutti quelli in prestito non verranno riscattati. ADL vuole rifondare il Napoli e, per farlo, è pronto ad accogliere tantissime facce nuove, non solo nel gruppo squadra, ma anche tra la dirigenza. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che recita:

“Il Napoli va rifatto dalla testa ai piedi: in primis ha bisogno di un allenatore, essendo ormai scontato il congedo da Calzona e a Meluso per la parte tecnica, dal momento che ha bisogno di un direttore sportivo al quale concedere i poteri che ne meritano le competenze. Dovrà poi (ri)nascere il Napoli, potrà farlo con i circa 130 milioni della clausola rescissoria che arriveranno dalla cessione di Osimhen, con il risparmio su riscatti improbabili di Dendocker e di Traore e, verosimilmente, con qualche altra inevitabile cessione (Natan? Lobotka? Simeone?). Dovrà inoltre farlo con la separazione ormai ufficiale da Zielinski, giocatore dell’Inter a parametro zero da qualche settimana ormai: ci sarà da rimettere assieme i cocci, però prima le idee”.