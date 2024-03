VIDEO – L’iniziativa del Napoli contro il razzismo

Come già annunciato negli scorsi giorni, il Napoli non prenderà parte a nessuna iniziativa della Lega Serie A contro il razzismo. Il club azzurro ha ribadito di voler proporre iniziative personali. In queste ore il Napoli ha reso nota la propria iniziativa con un filmato pubblicato sui canali social. “Crediamo in un mondo dove l’uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione – si legge nel post – ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l’occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo”. Di seguito, il filmato.