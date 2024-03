CorrSport – Verso Inter-Napoli, difficilmente Calzona potrà contare su Osimhen: le ultimissime

Nonostante sia stato convocato per la super sfida tra Inter e Napoli, difficilmente Victor Osimhen partirà titolare nella complicata trasferta milanese. A riverlarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che pubblica importanti aggiornamenti riguardo le condizioni dell’attaccante nigeriano:

“Non s’è allenato giovedì e neanche venerdì, ieri ha fatto qualcosa con il gruppo e la sua partecipazione alla prima delle dieci partite fondamentale per il futuro del Napoli è stata costantemente in bilico. Non sta granché bene, l’affaticamento accusato dopo la notte di Champions a Barcellona ha seminato strascichi, e alla fine Calzona non sa ancora se riuscirà finanche a portarlo in panchina”.