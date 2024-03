CorrSport – Inter-Napoli, le ultime di formazione: due cambi per Calzona rispetto al Barça

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport da ampio spazio alla sfida di stasera tra Inter e Napoli, rivelando le possibili scelte di Calzona contro la corazzata di Simone Inzaghi. Il futuro interista Piotr Zielinski dovrebbe partire in panchina contro quella che sarà la sua prossima squadra:

“Viste le condizioni di Osimhen, ancora in dubbio, e dell’assoluta improbabilità di vedere Zielinski titolare contro la squadra in cui giocherà nella prossima stagione, le scelte dovrebbero raccontare di un Napoli con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera nella linea a quattro; Anguissa, Lobotka e Traore a centrocampo; Politano, Raspadori e Kvaratskhelia nel tridente. Anche Anguissa è tornato acciaccato dalla trasferta in Spagna, ma ieri ha accelerato in allenamento e stringerà i denti”.