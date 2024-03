Il doppio ex Salvatore Bagni: “C’è una differenza tra questa Inter e il Napoli dello Scudetto. Osimhen o Lautaro? Vi dico la mia”

Salvatore Bagni, ex sia di Napoli sia dell’Inter, in vista della super sfida di stasera tra nerazzurri e partenopei, è intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport per dire la sua sul campionato delle due squadre:

“Sono tifoso del Napoli da sempre e allora direi subito Napoli, ma questa Inter ci sta facendo divertire, è una squadra gioiosa, come lo era il Napoli di Spalletti… Con una sola grande differenza: il Napoli ha vinto lo scudetto da sorpresa assoluta del campionato. Era partito per conquistare un posto in Champions e ha stupito tutti con un percorso incredibile. L’Inter, invece, lavora da tempo al traguardo del tricolore e da tre anni è la favorita, la vittoria di questo campionato sarà il coronamento di un lungo percorso.

Osimhen o Lautaro? Difficile rispondere perché sono attaccanti molto diversi tra loro, sarebbero devastanti insieme ma penso non accadrà, anche perché credo che Lautaro resterà all’Inter. Osimhen è più veloce e dà profondità alla squadra, Lautaro ama la palla sui piedi ed è più tecnico. Ma nell’Inter la grande sorpresa di quest’anno è stata Thuram. Ha avuto un impatto super con il campionato italiano”.