I convocati di Spalletti: prima chiamata per Folorunsho! Un calciatore del Napoli escluso

La nazionale italiana, allenata da Luciano Spalletti, torna in campo prima degli Europei in Germania per due incontri in programma durante la sosta di Marzo. L’Italia sfiderà prima il Venezuela al DRV PNK Stadium, stadio dell’Inter Miami, alle ore 22:00 il 21 Marzo. Il 24 Marzo, invece, giocherà contro l’Ecuador alla Red Bull Arena.

Prima volta per il centrocampista del Napoli in prestito al Verona, Michael Folorunsho. Per quanto riguarda il Napoli oltre a Folorunsho, ci sono anche Meret, Di Lorenzo e Raspadori.

Elenco dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Totthenam);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).