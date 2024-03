Cm.com – Dopo mesi di gelo potrebbe esserci un avvicinamento tra il Napoli e l’agente di Kvara: era presente martedì a Barcellona

Nella sfida persa dal Napoli contro il Barcellona martedì sera e che ha portato all’eliminazione dalla Champions League potrebbe esserci stato un disgelo con l’agente di Kvaratskhelia. Infatti dopo mesi in cui tra le due parti non c’è stato grande feeling, si è tornati a parlare di quello che potrebbe essere il rinnovo del georgiano. Come riportato dal sito Calciomercato.com Mamuka Jugeli, agente del numero 77 azzurro era infatti in tribuna non solo per assistere alla sfida di Champions, ma anche per parlare del possibile prolungamento di contratto. Tra la domanda e l’offerta la distanza è ancora tanta, infatti l’ex Rubin Kazan chiede per rinnovare una cifra da top player, che lo avvicini all’attuale stipendio guadagnato dal compagno di squadra Victor Osimhen. Entro l’estate ci saranno altri incontri tra le due parti, e non ci saranno solo discussioni riguardanti il rinnovo, ma anche sulle possibili offerte in arrivo dai top club europei.