Bellinazzo attacca ADL : Una persona senza rispetto, Napoli non merita questi atteggiamenti

Marco Bellinazzo noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia riguardanti la situazione attuale del Napoli e delle ultime uscite del presidente Aurelio De Laurentiis; a seguire le dichiarazioni : “Il Napoli è riuscito in un miracolo economico sportivo l’anno scorso e oggi si trova in una situazione altrettanto incredibile , una squadra che ha perso qualsiasi punto di riferimento, una società da sempre fragile viene travolta da una situazione paradossale in cui le determinazioni del proprietario non hanno alcun tipo di bilanciamento e determinano i risultati che stiamo vedendo. Fanno discutere ancor di più le decisioni prese al di fuori del campo , decisioni e scene che Napoli non merita;si deve avere rispetto di tutti e De Laurentiis è un bel po’ di tempo che non ne ha”