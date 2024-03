Come riporta Sportmediaset, Maurizio Sarri ha presentato le dimissioni alla società. Una bomba nell’ambiente Lazio a poche ore dalla sconfitta in casa contro l’Udinese. Atteso nelle prossime ore un incontro per formalizzare il tutto. Si parla già di eventuali sostituti e in pole ci sarebbero Rocchi, Klose e Grecucci.