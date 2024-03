L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Barcellona e Napoli. Secondo il quotidiano Barcellona-Napoli è uno snodo cruciale per entrambe le compagini: non solo una partita di calcio, ma anche un affare economico che decide il futuro di una Società. Quando la partita sarà finita, e per una non ci sarà un domani, bisognerà inventarsi profitti sostanziosi che aiutino a restare al centro del villaggio. Tra le pieghe delle strategie di Xavi e di Calzona, c’è un sentiero molto luminoso: trascina direttamente al quarto di finale di Champions League, con 10 milioni e seicentomila euro, ma anche nella dimensione del Mondiale per club, che lascerà piovere un’altra cinquantina di milioni.