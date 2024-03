L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Barcellona. Secondo il quotidiano Calzona ha scelto l’undici che partirà in campo contro il Barcellona questa sera allo stadio di Montjuic, previsti tre cambi rispetto al Torino. E’ recuperato Rrahmani, alle prese con un fastidio a un adduttore dopo la Juve. In porta ci sarà Meret; in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; Anguissa, Lobotka e Traore agiranno a centrocampo; nel tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Oggi risveglio muscolare in hotel. E alle 21 si farà sul serio.