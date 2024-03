Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in caso di qualificazione al torneo Mondiale per Club del 2025 della sua squadra, ha fissato un premio da circa 10 milioni, come riportato da Sky.

In caso di successo, l’accesso al torneo garantirebbe alle casse partenopee almeno 50 milioni.

Ma per centrare questo obiettivo, bisogna prima passare per il Barcellona allenato da Xavi.