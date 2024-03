Corazzi di Cronache a Radio Marte: “Calzona fa molta autocritica su Kvaratskhelia, mi ha detto varie cose su di lui”

Il giornalista Emanuele Corazzi di Cronache di Spogliatoio ha parlato ai microfoni di Radio Marte facendo alcuni spoiler riguardanti l’intervista fatta a Francesco Calzona. In particolar modo si è parlato del rapporto del tecnico azzurro con Kvicha Kvaratskhelia, ma anche di una critica che fa l’allenatore a sé stesso sul georgiano. Queste le sue parole: “Vi faccio uno spoiler, perché ero curioso di capire che tipo di rapporto ci sia tra il tecnico e Kvaratskhelia, di un giocatore che fino a quel momento non aveva mai allenato. Di lui ne parlano tutti molto bene, anche fuori dal campo è molto rispettato, so anche sia molto attento alla fidanzata. Di Kvara il mister mi ha detto che all’inizio il ragazzo era molto introverso, poi sono entrati in sintonia ed hanno cominciato a scherzare. Su Kvicha viene fatta molta autocritica da parte di Calzona. Mi ha detto: “Gli ho chiesto troppo velocemente di cambiare le proprie abitudini. La sua fase difensiva è di rincorsa, mentre quello che gli ho chiesto io è di fare una fase difensiva preventiva. Mi ha stupido, talmente che è un bravo ragazzo si è immediatamente applicato e lo ha fatto anche se per lui non era un’abitudine”.