Napoli-Juventus, buone notizie per Allegri: Chiesa e Danilo recuperati

Dopo una giornata di apprensione in casa Juventus per le condizioni incerte di due titolarissimi come Chiesa e Danilo, arrivano buone notizie per i bianconeri. Infatti, a due giorni dal big match contro il Napoli, entrambi i calciatori si sono allenati in gruppo nella sessione odierna. Può sorridere quindi Massimiliano Allegri che potrà disporre dei suoi migliori giocatori per una partita sempre molto importante.

I dubbi sulla presenza di Chiesa, risalivano all’allenamento di ieri durante il quale Alex Sandro era entrato in maniera scomposta sul compagno. L’esterno italiano è uscito dal campo zoppicando, concludendo anticipatamente la sua sessione di allenamento. Danilo, invece, rientra tra i convocabili dopo l’infortunio subito nel match contro il Verona.