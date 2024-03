Futuro Osimhen, parla Auriemma: “Ecco dove andrà l’anno prossimo”

Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A per parlare di alcuni temi legati al Napoli, interrogandosi sul futuro del club.

Ecco le sue parole riguardanti Victor Osimhen: “Non lo fermeremo, ma ha una clausola molto alta, vedremo cosa accadrà. La clausola è alta, ma parliamo di un calciatore che fa la differenza, un vero e proprio trascinatore”.

Poi Auriemma ha continuato: “Osimhen ha letteralmente trascinato anche Khvicha Kvaratskhelia, calciatore apparso trasformato col Sassuolo rispetto al passato. Come lui c’è solo Haaland. Vuoi che una società come il Psg si spaventi dinnanzi a una cifra di 120 milioni di euro? Che resti a Napoli non ci crederò mai, vorrebbe dire fare un dispetto al club campano. Ci sarà certamente una società, anche di Premier League e non di primissima fascia come il Newcastle, che busserà alla porta del Napoli”.