Tuttosport – Allegri valuta le alternative a Rabiot e Mckennie

“Juve, Rabiot-McKennie infortunati. Alcaraz pronto, ma chi completerà il centrocampo per Allegri?” – Questo il titolo di oggi su Tuttosport. Adrien Rabiot e Weston McKennie sono stati costretti a uscire per infortunio durante l’ultima partita contro il Frosinone e potrebbero non essere disponibili per i prossimi match contro Napoli e Atalanta, con un’indisponibilità prevista di 2-3 settimane per entrambi. Allegri sta valutando le alternative. Anche se c’è il neo-arrivato Alcaraz, quale sarà la scelta definitiva? Si prospettano opzioni come Miretti o una mezzala composta da Locatelli con Nicolussi o Danilo al centro del campo.