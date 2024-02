L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Alex Meret. Secondo il quotidiano riprendere il proprio posto a difesa della porta del Napoli ha molte implicazioni per Meret. Nell’ultimo contratto firmato, infatti, c’è un’opzione di prolungamento che si attiva se disputa almeno il 70% di partite stagionali. Al momento il portiere viaggia su questa percentuale e se dovesse tornare titolare otterrebbe la certezza della nuova scadenza, fissata al 2025 a poco più di 1,5 milioni di euro. Questo non vuol dire, tuttavia, che il Napoli punti su di lui. La società sta delle valutazioni e non è escluso che davanti a una buona offerta si ceda.