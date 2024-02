Il Genoa si prepara ad affrontare i campioni d’Italia in carica. I ragazzi di Gilardino stanno conducendo relativamente bene il proprio campionato e all’andata riuscirono a fermare il Napoli dell’allora tecnico Garcia, pareggiando per 2-2. Nella partita di sabato però il grifone probabilmente farà a meno di Haps che è in forte dubbio per la gara del Maradona. Ritornerà De winter sulla fascia e non prenderà parte alla gara Matturro.