Mazzarri non è a rischio esonero, a riportarlo è Il Mattino, oggi in edicola. Il quotidiano sottolinea il malcontento di Aurelio De Laurentiis, per la gestione tecnica di Walter Mazzarri subentrato a dicembre a Rudi Garcia. Ma per ora non è a rischio esonero. La società, però, si aspetta un cambio di marcia e di personalità nelle gare contro Genoa e Barcellona.