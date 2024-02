CdS – Osimhen, oggi il rientro a Napoli: ad attenderlo visite mediche e voci di mercato

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul rientro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano farà rientro oggi dalla Nigeria dopo aver perso la finale di Coppa D’Africa. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Victor Osimhen è atteso domani dall’Africa: con il Genoa ci sarà. La doppia sfida con il Barça e il passaggio ai quarti, in termini di introiti, valgono oro e riserve di ossigeno nel peggiore dei casi del campionato. E ancora: sono la base imprescindibile per l’approdo al Mondiale per Club 2025, considerando che servono 6 punti per agganciare la Juve nel ranking Fifa – due vittorie e un pareggio almeno – e guadagnare il diritto alla partecipazione insieme con altri 50 milioni (o giù di lì). E ancora: la cessione di Osimhen, nel mirino di Psg, Chelsea, Arsenal, United e Real, frutterà più o meno 130 milioni. Che Victor sia un pezzo più unico che raro, un modo di essere centravanti e un problema ingestibile per chi difende nelle giornate migliori, è un fatto. È un paradosso, invece, che il Napoli debba aggrapparsi a lui nonostante De Laurentiis abbia candidamente ammesso che andrà via: il miraggio della prossima Champions, o comunque la qualificazione a un’altra coppa europea, non possono fare a meno dei suoi gol. La conclusione è scontata: il centravanti con la valigia è la chiave del viaggio. Presente e futuro. Tutti, dal presidente ai compagni, passando per Mazzarri e i tifosi, credono e soprattutto sperano in lui. E la mascherina, all’improvviso, sarà quella del supereroe”.