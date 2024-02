Piotr Zielinski potrebbe ritornare a giocare dal 1′ questa sera con la maglia del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il polacco potrebbe rientrare nello scacchiere tattico di Mazzarri da centrocampista nel 3-5-1-1: la scelta non è ancora ufficiale per l’ex Empoli e Udinese, che ritornerebbe sul rettangolo verde dopo un lungo periodo di diatribe interne e polemiche. Il suo posto tra gli undici è in ballottaggio con Cajuste.