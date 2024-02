CorrSport – Napoli a Milano con il 3-5-1-1: ruolo inedito per Kvara

Mazzarri schiererà il 3-5-1-1 questa sera per affrontare il Milan.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico toscano dovrebbe utilizzare questo modulo con un folto centrocampo a cinque e fronteggiare i rossoneri: con tale assetto in campo si prospetta un ruolo per Kvara dietro un’unica punta, il Cholito Simeone. Tra i titolari potrebbe spuntarla Zielinski, il quale darebbe una mano importante in mediana per dare quantità e qualità alla manovra: il Napoli ha bisogno anche di lui.