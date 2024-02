Secondo quanto riporta Sky Sport, Walter Mazzarri potrebbe riproporre contro il Milan lo stesso modulo visto contro la Lazio, ma con atteggiamento più offensivo. In difesa possibile chance per Ostigard, mentre sulle corsie esterne agiranno Di Lorenzo e Mazzocchi. Il dubbio riguarda l’attacco, con Politano non certo di partire dal primo minuto e con Kvaratskhelia e Simeone che potrebbero agire in tandem in avanti.