Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni su Thiago Motta, allenatore accostato spesso al Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Per me Thiago Motta farà parte dell’incastro Italiano: serve un passaggio intermedio, tipo Firenze per esempio. Italiano è seguito da molti, Thiago Motta potrebbe fare il passaggio in una squadra di questo tipo”.