L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla gestione sbagliata del post Scudetto da parte del Napoli. Secondo il quotidiano Poteva essere l’inizio di una New Era, nel segno dello scudetto, ed invece il caso Zielinski, ha evidenziato tutti le crepe della gestione societaria. Circostanze come questa cambiano definitivamente segno al simbolo dello scudetto. Da trampolino per la costruzione di un ciclo, mai iniziato, questo appare sempre più una condizione difficilmente ripetibile, perché in pochi mesi le basi della costruzione sportiva si sono spezzate, causando il crollo dell’infrastruttura societaria su cui dovrebbe poggiare la replica del successo. Una volta si vince per un acuto della qualità, esaltato dalla concomitanza di circostanze favorevoli. Ma il bis presuppone visione, organizzazione, educazione che contrastano con la gestione padronale e istintiva del Napoli.