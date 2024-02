CdS – Napoli, Lista Champions: ancora dubbi per Mazzarri! Le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano Walter Mazzarri ha ancora una decisione da prendere riguardo la lista Champions, ma il tecnico ha ancora dei dubbi:

“Entro le 24 di domani, intanto, il Napoli dovrà presentare le liste: per il campionato e la Champions. E se l’elenco italiano non dovrebbe contemplare sorprese – l’esclusione di Demme -, quella di coppa per le due partite con il Barça resta un dilemma. Elmas e Zerbin hanno liberato due posti, ma la cessione di Zanoli, uscito dalla lista dei prodotti del settore giovanile, non crea uno spazio ulteriore: e così, oltre a Dendoncker dovrà restarne fuori un altro. E tutto dipenderà da come vorrà giocarla Mazzarri: se un difensore, se Zielinski, se Traore… Un mare di dubbi”. Si legge sul quotidiano.