L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’affare Neuhen Perez-Napoli. Secondo il quotidiano oggi il difensore argentino dovrebbe giocare l’ultima gara con l’Udinese e volerà a Roma per le visite mediche con il Napoli. La trattativa tra Napoli e Udinese è chiusa, ma il club friulano ha chiesto di aspettare dopo la trasferta di Bergamo, non avendo trovato ancora un sostituto. Perez coronerà dunque il suo sogno di vestire la maglia che fu di Maradona e di giocare nello stadio intitolato a Diego. Lunedì sarà un giocatore del Napoli, farà le visite mediche e firmerà fino al 2026 a 1,6 milioni a stagione. Il Napoli verserà nelle casse dell’Udinese 16 milioni più due di bonus. Mazzarri avrà finalmente il difensore veloce e aggressivo tanto invocato, già ben integrato in una difesa a tre.