“Per Nehuén Pérez il Napoli pagherà all’Udinese 16 milioni di euro più 2 milioni di bonus. L’accordo è alle fasi finali. Nehuén firmerà un contratto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione al Napoli. I dettagli saranno concordati a breve”. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Romano in merito alla trattativa del Napoli per Perez