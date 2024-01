Ora è anche ufficiale: Leander Dendoncker è un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa. Contratto depositato in Lega e c’è anche il tweet di benvenuto di Aurelio De Laurentiis: “Benvenuto Leander”. È il quarto acquisto dei partenopei in questa sessione invernale di calciomercato.