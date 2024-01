Come riporta il Corriere dello Sport, Nehuen Perez è vicino a vestire la maglia azzurra. Il difensore argentino firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto ad un 1 milione e mezzo a stagione. Il Napoli lo preleverà dall’Udinese per 18 milioni di euro. Ma non è finita qui: l’Atletico Madrid percepirà il 50% dalla vendita di Perez, per via degli accordi fatti fra i due club dopo la cessione del giocatore ai friulani.