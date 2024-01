CdS – Mercato Napoli: Nehuén Pérez sempre più vicino. Rilancio di ADL all’Udinese

Prosegue la trattativa tra Napoli e Udinese per portare Patricio Nehuén Pérez in maglia azzurra. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha presentato ai bianconeri un rilancio importante per il difensore centrale, che potrebbe chiudere definitivamente l’operazione.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è trattato di un’offerta di 17 milioni di euro, molto vicina ai 20 mln chiesti dalla società friulano.

Secondo il quotidiano, l’operazione si concluderà a stretto giro.