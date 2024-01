La storia di William Bennett per gli ospiti dello Slot Palace

Sin City è stata per lungo tempo una dimora della mafia. Morris Dalitz, Meyer Lansky, Bugsy Siegel e altri gangster erano dietro ai grandi casinò. Nella seconda metà del XX secolo sono stati sostituiti da manager professionisti. Tra questi, William Bennett ha dato un enorme contributo al ripristino della reputazione di Las Vegas. Laddove alcuni vedevano un casinò poco redditizio, lui riuscì a trovare nuove opportunità di sviluppo commerciale. Con l’aiuto di Bennett, Sin City iniziò gradualmente a trasformarsi in un resort per famiglie. Gli ospiti di Slot Palace potrebbero essere interessati a saperne di più su quest’uomo – gli utenti di Slot Palace possono leggere la sua storia qui sotto.

Prima impresa e fallimento

Dopo la fine della guerra, lo studente di ieri si mise quasi subito in affari. In pochi anni riuscì a costruire una catena di negozi di mobili con sede a Phoenix. William non aveva paura di assaporare i frutti della ricchezza, per cui conduceva uno stile di vita piuttosto sregolato e non si negava nulla.

Nel 1962, mentre era in vacanza a Guaymas, morì la prima moglie di Bennett, Barbara. Tornato a casa, il manager vendette l’impero del mobile. Poi uno dei suoi amici fondò una nuova società di investimenti: i progetti precedenti gli avevano sempre fruttato molto denaro.

Bennett incanalò la maggior parte del suo capitale in titoli. Le azioni iniziarono a scendere, ma l’investitore continuò a comprarle. Credeva che i titoli sarebbero aumentati di valore. Ma quando in un giorno il loro valore scese di 20 dollari, William si dichiarò fallito.

Familiarità con il gioco d’azzardo

L’appartenenza a un prestigioso golf club ha dato i suoi frutti. William divenne un amico intimo del presidente della Del Webb Company, L. S. Jacobsen. A quel tempo, il grande promotore immobiliare era cresciuto fino a diventare una società per azioni e intendeva distribuire il capitale a diverse aree di attività.

La Del Webb Company costruiva principalmente case per anziani, ma a metà degli anni Sessanta iniziò a investire in hotel e casinò. Nel 1965, a William Bennett fu offerto un lavoro al Sahara Tahoe, un resort sul lago Tahoe, in Nevada.

Jacobsen si rivelò un rivoluzionario. Il presidente Del Webb stava portando a ricoprire posizioni dirigenziali dirigenti esperti che non erano stati precedentemente coinvolti nel gioco d’azzardo. La scommessa su Bennett si rivelò vincente.

Durante il giorno, il neo-capo del Sahara Tahoe visitò diverse parti dell’hotel – William studiò il lavoro di ogni istituzione. Anche di notte teneva d’occhio la sala principale. Sei mesi dopo, Bennett fu promosso a direttore generale.

Il circo del circo

William lasciò Del Webb nel 1971. Steve Wynn deteneva il controllo del Golden Nugget e offrì al suo amico disoccupato una posizione piuttosto elevata. Il giocatore rifiutò: aveva in mente di costruire la propria azienda.

Ben presto il destino fece incontrare Bennett con William Pennington. All’inizio, i soci decisero di fornire slot machine da casinò. Nel maggio 1974 affittarono il Circus Circus. Jay Sarno e Stanley Mullin non riuscirono a far funzionare il casinò: per lungo tempo l’istituzione registrò perdite.

Agli affittuari fu concessa un'opzione per l'acquisto del Circus Circus. Nel 1983, Bennett e Pennington sfrutteranno questa opportunità e diventeranno proprietari a tutti gli effetti.

Sarno non è mai stato disposto ad ammettere gli errori. Si rifiutò di costruire un hotel, ritenendo che un casinò e un circo sarebbero stati sufficienti. Sulla Strip di Las Vegas, il Circus Circus è stato il primo locale adatto alle famiglie. Mentre i genitori scommettevano, i figli erano impegnati nello spettacolo. Oggi, un concetto simile è utilizzato in molti casinò di Las Vegas.

Una catena di decisioni vincenti ha portato a un risultato sorprendente. Nel 1978 è stato aperto un nuovo casinò a Reno. Dopo 3 anni il complesso alberghiero fu ampliato a 725 camere. Nel febbraio 1983, all'elenco dei resort si aggiunse l'Edgewater Casino. Nell'ottobre dello stesso anno, Steve Wynn convinse William Bennett a quotarsi in borsa. Il prezzo iniziale delle azioni della Circus Circus Enterprises era di 15 dollari, e alla fine della giornata era salito a 16,87 dollari. La capitalizzazione della società crebbe rapidamente e l'afflusso di denaro permise l'apertura di molti altri casinò.