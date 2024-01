Nessun cambio di formazione per Walter Mazzarri contro l’Inter.

Secondo le ultime notizie di formazione riportate da Sky, infatti, gli azzurri scenderanno in campo con gli stessi undici che hanno battuto la Fiorentina giovedì sera. Certezze che il tecnico toscano non vuole scalfire e che quindi sono confermate in vista della finalissima di stasera contro i neroazzurri alle ore 20. Per gli uomini di Inzaghi quasi ufficiale il forfait di Bastoni, al suo posto pronto già Acerbi.