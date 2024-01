L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale in casa Napoli. Secondo il quotidiano continua la caccia al difensore centrale che Mazzarri ha individuato come priorità del mercato invernale. Restano sempre aperti i discorsi con l’Udinese per l’argentino Nehuen Perez, 23 anni, e con il Rennes per Arthur Theate, 23 anni. L’unica differenza è che il belga è di piede sinistro. Non un dettaglio da poco, perchè il Napoli ha già due mancini, Juan Jesus e Natan, e dunque è logico chi servirebbe di più alla causa