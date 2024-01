L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina. Secondo il quotidiano in questa partita è tornato il Napoli di Mazzarri. Un Napoli che lotta, suda, si aiuta, si compatta e si riversa velocissima nella metà campo avversaria. Napoli-Fiorentina è stato un deja-vù per tanti tifosi del Napoli Addio possesso palla e riaggressione alta cari a Spalletti, gli azzurri sono tornati a difendersi compatti e a ripartire, come nelle prime notti di Champions di dieci anni fa. Nel gol del vantaggio si è rivisto un vecchio schema mazzarriano. Eccolo qui il nuovo vecchio Napoli di Mazzarri ovvero difesa a tre e la voglia di soffrire insieme.