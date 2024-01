Come riporta Sky Sport, Alessio Zerbin ha passato una notte da sogno segnando una doppietta importante per ipotecare al meglio la finale di Supercoppa Italiana. Tuttavia per lui è il momento di fare le valigie. Il Frosinone ha raggiunto un accordo con il Napoli per il prestito e gli stessi agenti del giocatore vogliono al contempo rispettare l’accordo con la società giallo-blu. Vedremo se ci saranno risvolti dopo la doppietta di eri sera.