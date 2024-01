Affare Osimhen, Procura di Roma chiude le indagini: ADL indagato per falso in bilancio

Novità per quanto riguarda il caso riguardante Aurelio De Laurentiis e l’accusa di falso in bilancio, dopo l’acquisto di Victor Osimhen. Infatti, nel corso degli anni, diverse volte il caso era stato portato all’attenzione pubblica. Secondo quanto riporta Repubblica, si sta giungendo alla fine di questa storia, e le notizie non sono positive per il patron azzurro

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “La procura di Roma ha chiuso l’indagine che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l’accusa di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Il fascicolo era arrivato all’attenzione dei pm capitolini per competenza, dopo la trasmissione degli atti da Napoli. Il patron del Napoli adesso rischia il processo a Roma”.