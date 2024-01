L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del trasferimento di Hamed Junior Traorè al Napoli. Secondo il quotidiano tra sogni e obiettivi di mercato più facilmente raggiungibili, aspettando imbeccate dall’Arabia, dove c’è il ds Meluso, e l’Italia, dove invece è rimasto lo scouting Micheli, oggi con Traorè per la trafila delle visite mediche a Villa Stuart. Una volta completato l’iter, l’affare con il Bournemouth sarà fatto e lui firmerà: sarà un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. Il giocatore ivoriano avrà voglia di riscattarsi già da subito, considerando tutte le problematiche avute da inizio stagione in cui ha collezionato l’ultima presenza in Premier a settembre e, prima di contrarre la malaria, una ventina di minuti in Carabao il primo novembre e una partita in nazionale il 20 novembre.