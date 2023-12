Napoli, il retroscena su Zanoli

Come riporta il Corriere dello Sport, in estate alcuni club italiani, tra cui Salernitana e Genoa, avevano indirizzato il loro sguardo verso Alessandro Zanoli, terzino del Napoli. Il difensore azzurro sta trovando poco spazio in questa stagione. Il Napoli lo ha considerato, sin da subito, un punto fermo per la squadra, anche quando ha rifiutato la ricchissima offerta dello Sporting Lisbona che aveva messo sul piatto 500 mila £ per il prestito e 12,5 milioni per il riscatto. Però il Napoli rimandò al mittente l’offerta